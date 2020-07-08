教育局主秘王淑懿（右）敲鑼啟動共學列車，盼持續推廣樂齡學習。（林欣儀攝）

活到老、學到老！為充實年長者的生活、幫助他們走出戶外，台中市府近年來推動樂齡中心，展現具體成果，其中，71歲的李？珠為拓展生活視野，2年前開始到勤益科技大學承辦的樂齡中心上課，接觸茶道、書法等課程，直呼「好值得」，8日她開心與其他同學歡慶畢業。

穿上學士服、頭戴學士帽，近百名在各區樂齡中心學習的阿公、阿嬤們歡喜慶畢業，來自龍井區樂齡中心的陳楊暖霞說，最喜歡參加刺繡、手工皂製作等勞作課程，今年前半年受疫情影響、無法到中心上課，感覺很鬱卒，還好現在終於恢復正常。

參加勤益科大樂齡課程的李？珠原本在區公所、衛生所及據點等處擔任志工，她笑說，自己的生活本來就很忙碌，但2年前跟著同學到中心上課，接觸到茶道、音樂與運動等課程，感覺相當多元又充實有趣，如果遇到有事無法上課，就會覺得超可惜。

台中市教育局主任秘書王淑懿指出，台中市推動樂齡學習頗有成果，目前29區都設有樂齡中心，去年共有14萬9800名55歲以上長者參與樂齡學習中心的課程，未來也將繼續加強拓點，幫助更多長者充實老年生活。

勤益科大校長陳文淵表示，學校為善盡大學社會責任，近年來結合社區、積極推動樂齡教育，盼所有退休者都能持續學習，真正落實活到老、學到老。

(中時 )