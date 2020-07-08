▲台北聖興天后宮7月7日舉行祈福揭匾儀式

位於南港的臺北聖興天后宮，聖興天后宮去年九月在管委會主委黃文辰主持下，興建工程業已完竣，並於7月7日舉行祈福揭匾儀式，眾多信徒與政商人士到場皆蒞臨現場觀禮。聖興天后宮緣起於 2019 年大甲媽祖北巡至南港辦理媽祖光影展，展期受大甲媽祖指示望能留在台北繼續為信眾服務，澤祐鄉里，在多方努力籌備下，由黃文辰主委帶領，順利於4月6日入火安座， 7 月 7 日正式揭匾。

▲左起 大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤、新潤建設黃文辰董事長、國民黨主席江啟臣、前立法院長王金平

天后宮的設計充滿現代感，廟方表示，聖興天后宮建築以東方簡約禪風設計，主祀大甲鎮瀾宮延靈天上聖母媽祖娘娘，簡稱「台北媽」。用現代俐落的線條框塑出行宮外型，同時蘊含了東方樸質元素，以及優雅文化之意，聖興天后宮也希冀成為港湖地區文化重地。

聖興天后宮今後也將以媽祖的名義，從事濟貧與關懷弱勢族群等公益慈善活動，並透過文創活動、講座，以及參訪，傳遞媽祖信仰，使年輕族群也能理解媽祖慈悲濟世的精神。

(中時電子報)