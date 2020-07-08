永豐金(2890)6月自結稅後盈餘11.51億元，前6月稅後盈餘56.66億元，EPS為0.5元。其中主要子公司永豐銀行6月稅後盈餘5.83億元，前6月稅後盈餘48.12億元；永豐金證券6月稅後盈餘3.76億元，前6月稅後盈餘9.42億元。

台股6月在外資及內資加持下，投資人交易活絡，永豐金證券6月獲利3.76億元，較去年同期成長2.74倍。

(時報資訊)