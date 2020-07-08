前體育主播卓君澤試駕Audi Q3 Sportback S Line。（嵌入自youtube）

曾被日本媒體讚為「超美人」的前體育主播卓君澤，不但創業當起運動媒體CEO，還跨界試駕汽車！原來是作為世新大學學姐的「車界女神」廖盈婷，邀請卓卓上節目試駕歐系豪華品牌的潮流斜背跑旅，結果卓君澤開車也展現運動本色，大腳油門毫不猶豫，讓廖盈婷驚呼：「原來卓卓走這種路線！」

「我實在愛開車，能夠開不同的車款是很幸福的事情，」卓君澤開心的說，第一次跨界參與戶外試駕拍攝的經驗，讓她非常享受，「拍完之後就跟學姐說以後試車都找我，畢竟我上山下海、開鄉間小路都沒再怕！」

卓君澤走出主播台經營運動新聞頻道，學姐廖盈婷也是主播當老闆的範例，不僅最早在電視台開闢汽車帶狀節目，隨後創業成立《Studio Six》工作室，於YouTube經營影音《Super Snow Show》，去年底也重返螢光幕製作、主持周末汽車節目《跨界大贏家》，廣邀各界好友上節目。

「跟好友們聚在一起，不聊八卦改聊愛車，心情超愉快！」廖盈婷之前請過綜藝天王徐乃麟、家有首購族的余皓然和熱愛單車生活的151、林姿佑等藝人，最近也開始邀請美女主播蔡逸帆等朋友加入試車，這回找上最正體育主播卓君澤，剛好兩人都創業，一見面老闆經聊不完，兩人直呼：「體育產業跟汽車產業真的不太一樣，彼此交流，真的很有趣！」

卓君澤（右）與廖盈婷試駕還去享受秘境下午茶。（Studio Six提供）

當運動頻道CEO碰上Audi潮流斜背跑旅，當然要試一下山路性能，兩人一起去秘境享用貴婦下午茶，結果開上秘境有一小段的「輕越野」，決定把它當作創業的絆腳石，一腳跨過去，「幸好車子還算有真本事，我們玩得很開心。」

「卓卓很可愛，而且以不是專門的試車手來說，她有點『重鹹』！」廖盈婷笑說，由於試駕的車款搭配48V輕型複合動力，過程中她和卓卓分享「節能」訣竅，不過學姐在教，學妹未必在聽，「要她右腳安分點，顯然是管不住的！」廖盈婷只好化身私家司機款待學妹，讓她體驗後座買家的需求．

廖盈婷（左）和卓君澤都是世新大學校友，也都走上創業之路。（Studio Six提供）

原來卓君澤目前開的日系豪華休旅為6缸3.7升引擎，稅金、油耗都是負擔，而引擎downsizing配渦輪已是趨勢，卓卓早想嘗試卻只怕不夠力，結果是多慮了。她專業的說：「試車跟一般開車很不一樣，因為要實際感受車商給我們車子性能的介紹。這次試駕油門的回饋很順暢，車子內裝也很多巧思，適合我們這種商務女性！」

除了動力，喜歡衝浪、潛水的卓君澤也特地注意車室空間，就怕跑旅的斜背設計壓縮到行李箱上方空間，對車子的研究可見一斑。卓卓說：「試車大部分都是男性居多，若有商務女性能幫大家試車款，從女性觀點出發也會讓女生開始對車子有興趣呢！」

(中時 )