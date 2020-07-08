雲林縣國中小教室今年六月起全面吹冷氣，估計一年需600萬元電費，費用由各班學生儲值卡自付，公共學習空間由縣府補助；另為降低小校學生的電費壓力，縣府擬依學校總人數提供些許補助。
雲林縣教育處長邱孝文表示，全縣6021台冷氣機由縣庫採購共4億餘元，教室吹冷氣是使用者付費，各校自訂收費標準，由各班學生自付，每一台冷氣都有儲值卡，全班學生均攤實際吹的度數電費。
一名校長表示，每名學生預繳200元，儲值卡可顯示每小時花多少電費，卡內還剩多少錢。
雲林縣議員蔡岳儒日前要求教育處，教室開冷氣要顧及學生家庭經濟狀況與家長負擔能力，避免造成特殊境遇家庭學生的壓力，縣府應訂出辦法，不要讓學校自行處理，否則冷氣機裝了，敢不敢吹還是個問題。
邱孝文說，考量大校、小校學生數不一，教室空間一樣大，學生數少的班級負擔會比較高，縣長張麗善也指示視狀況補助，協助小校減輕電費負擔。
他說，初步規畫100人以下學校每名學生每年補助200元電費；100人至500人每名補助150元；500人以上學校每名補助100元，補助金額仍在精算中，尚未定案。
(中時 )
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