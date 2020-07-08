金鐘視后賈靜雯擔任電影《角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友》中文配音工作，8日出席電影記者會，談到首次配音發生的趣事笑說：「配音的時候，當我戴上耳機後都是一片寧靜，想說是不是聲音導演故意不讓我聽聲音，怕我被打擾，加上我一直都是超聽話的演員，導演怎麼說我怎麼做，配音配了四分之三，才發覺誤會一場，原來是耳機故障！」雖然耳機故障，但是聲音導演發現賈靜雯配出來的聲音竟都精準到位，不可思議驚呼：「哇，我教到高徒了！」

賈靜雯表示，家中三個小孩都是角落小夥伴的鐵粉，大女兒很期待能看到這部由媽媽配音的電影，咘咘和Bo妞則對角落小夥伴如數家珍，「平常在家的時候，她們爸爸也會畫角落小夥伴給她們著色」，她說：「但是她們年紀還小，不懂演戲和配音是什麼，之前在路上看到宣傳看板，還跟玩伴說『這是我媽媽演的喔！』」

而被問即將帶小孩進戲院的心情，賈靜雯直呼壓力好大，既期待又怕受傷害，女兒看了預告片後問「媽媽這是妳嗎？不像耶！」，她苦笑：「真不曉得她們會不會來糾正我，或是看完之後變得很崇拜我。」談到觀影心得，賈靜雯透露自己看到感動落淚：「原以為是一部給小朋友看的可愛電影，沒想到看完我竟然哭了。想到電影最後他們那種互助、互愛的精神，那滴眼淚是打從我內心裡感動地流出。」

賈靜雯有了首次配音的經驗，直呼以後還想擔任配音員，「聽到自己聲音從麥克風中放出來滿療癒的，也希望有機會可以參與廣播節目」，她表示自己常聽光禹和陶晶瑩的廣播節目，「我記得有一次去光禹哥節目受訪，那是一個很迷人的空間，可以很放心地聊天」。

賈靜雯在記者會上也和片中主角之一的「白熊」玩偶相見歡，一起擺出可愛的三連拍pose，現場還特別找來三位平均年齡不到4歲的迷你版Coser，分別化身為拿著迷你野餐籃的小紅帽、身穿藍綠色魚尾洋裝的人魚公主、以及帥氣可愛的阿拉丁，害羞呆萌的模樣萌翻全場。《角落小夥伴電影版》在日本稱霸4周動畫票房冠軍、熱賣逾14億日圓（約3.8億元台幣），周五（10日）在台上映。

(中時 )