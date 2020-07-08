柯佳嬿出席公益活動。（粘耿豪攝）

柯佳嬿出席公益活動。（粘耿豪攝）

影片取自中時娛樂影音。

金鐘視后柯佳嬿8日為「食食來相助，餐餐有飯吃-1919救助套餐」公益活動擔任代言人，呼籲民眾在拿到振興券後能拿出其中一成到7-ELEVEN認購一套300元的1919救助套餐，救助弱勢家庭。她20歲時父親突然去世，為了幫忙扛家計，曾到幼兒園打工兩年，和弟弟一起幫媽媽撐起家，她說，當時自己年紀還小，也有更多需要幫助的家庭，但如果那時有人可以給予安慰、幫忙或鼓勵，對他們會是很大的幫助。

她說人都有碰到低潮時，當時是因為爸爸突然過世，她沒得選，必須立刻長大，也沒時間準備好再去把家庭責任扛起來。她以過來人心情勉勵身處艱難的朋友不要輕易放棄。

她在記者會上化身愛心主廚小秀廚藝，透露自己廚藝程度是可以做出簡單的菜，最擅長的是「早午餐」，可以變化出三明治、鬆餅等很多菜色，最近最拿手的是甜點烘焙，剛學會做肉桂捲，只要照著食譜、抓好進烤箱時間就沒有想像中那麼難，結果老公謝坤達對她做的肉桂捲讚不絕口，「我帶了兩個回家，結果他竟然一個都沒留給我！我驚訝問他，他說『我以為兩個都是我的』！如果是平常可能會有點生氣，但因為是自己做得好吃，就算了」。

她說平常對甜點不太忌口，但也不會很誇張吃，「有些食物對身體不好，但對心情好，還是會吃，不會那麼嚴格，畢竟體態、健康雖然重要，但心情也很重要！」另一半也和她一樣不會忌口。

她前陣子曾與朋友去東部旅行，與老公剛好都有空時，也一起去小旅行，她還透露在花蓮喝到當地正流行的「海米分」，「就是用海鹽檸檬、紅標米酒、分解茶調合而成，還滿好喝的。我跟當地原住民分享，對方還誇我很跟得上流行！」

(中時 )