柯文哲6日出席「2020臺北疫情後經濟轉型論壇」稱三倍券沒用。（趙雙傑攝）

台北市長柯文哲日前酸振興三倍券沒用，但遭台北市議員王世堅打臉，稱柯文哲發三倍券的方式更扯。王世堅說，他一再強調政府不要把事情複雜化，並指出柯文哲日前提出的三倍券加碼優惠存在問題。

王世堅今(8日)在臉書上表示，「阿堅一再強調，政府不要把簡單的事情複雜化。」並砲轟柯文哲「一個傻不夠，兩個傻來湊！」三倍券的問題出在金額太少以及簡單事情複雜化，結果柯文哲更扯，台北市議會通過6億5500萬預算讓柯文哲加碼補助老人與身心障礙者三倍券的1000元，但結果卻是在二度凌虐長者與身心障礙者。

王世堅指出，要老人家和身心障礙者綁定悠遊卡，須先用悠遊卡消費三千，之後才會領到政院補助的兩千及市府補助的一千。但電子支付的使用對長者及身心障礙者本就不是件容易事，消費通路也有所限制，柯文哲完全是自大成性。

最後，王世堅還說，政府要屏除作之君，作之師的心態，政府只是管理者，人民才是生產者！人民不需要政府教什麼，人民每天辛勤工作，其智慧是高過政府的。

(中時電子報)