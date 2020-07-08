出版業爭取減免5％營業稅已久。文化部6月29日正式發布預告，《文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法》修正草案中，未來經營圖書出版或進口事務的事業，只要圖書有申請國際標準書號ISBN或電子書國際標準書號E-ISBN，銷售收入即可向文化部申請免徵營業稅認可，年限為5年，得再延長一次，時限最長達10年。

此外，圖書出版品經免徵營業稅認可後，除了圖書出版資訊傳播的事業，與圖書出版相關的批發、零售等事業，像是超商和大賣場，書的銷售收入一樣可以免徵營業稅，且不需要再申請認可。

文化部也表示，基於尊重言論及出版自由，圖書出版品免徵營業稅的認可審查，將不涉及內容。但由於《兒童及少年福利與權益保障法》已將兒童及少年納入不受不當媒體內容影響的保護範圍，因此若經認可免徵營業稅的圖書出版品有違反《兒少法》相關規定，文化部得以依《文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法》修正草案第九條，撤銷或廢止其認可。

「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法」修正草案將預告60天，預計今年10月完成辦法及相關認可規定的修訂，於明年初完成系統建置，接受出版業者預登錄，明年中正式公告受理認可申請及審查。

(中時 )