進入5G時代，前期低迷的聯發科推出天璣系列成功翻身，相繼推出了天璣1000系列、800系列等高中端5G SoC。據傳聯發科有望本季度推出天璣600系列(MT6853)晶片，定位中端，不過定價尚不清楚，從命名來看，應該低於天璣800系列的售價。

報導中還指出，聯發科方面已接到大量天璣600系列的訂單，多個客戶都表示會在下半年發佈搭載該晶片的5G手機，預計會成為聯發科第四季度5G晶片出貨主力。

除了聯發科，高通也在積極準備，比如上月發佈的驍龍690，便是一款支持5G網路的中端5G SoC，基於8奈米製程打造，支持SA/NSA組網和sub-6Ghz，商用終端預計今年下半年上市。

如果天璣600系列的消息確認，則意味著5G手機的成本價將進一步下滑，今年內我們就能看到起步價5千元起跳的5G新機。

(中時電子報)