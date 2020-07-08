兆豐銀行異業結盟推動安養信託。兆豐銀行今日宣布，和康寧醫療集團進行異業結盟的跨業合作，來推動安養信託，對此兆豐銀進而說明，此次的合作大幅提升了信託的加值服務，即進而結合了「留房養老」，長者原居住的屋子在變成空屋之後，兆豐銀還將委任業者代租，透過留房養老為兆豐銀的「安養信託」客戶帶來更多租金收益。

對於入住安養機構的相關信託，兆豐銀分析，主要有三種模式，一是純走安養信託，二是結合留房養老和安養信託，第三種則是結合「以房養老」貸款進行安養信託，同時還可將入住安養或養生機構的保證金，辦理「預收款」言託；至於安養信託和預收款信託，屬性仍有不同，前者是可增加住民在所有財產的管理彈性，而後者重點在於安養機構的入住者與經營者之間的權益保障。

康寧醫療集團為服務長期照護需求者，由旗下護理之家與康寧生活會館，推出「頤養會館」的新型態服務，讓年長住民享有客製化且便捷的居家醫療照顧服務，會館設在市區則形同「在地安養」。

兆豐銀觀察到，目前入住會館的住民多有單身子女不在身邊的狀況，安養信託將能發揮協助住民處理會館租金及護理照顧費用支付問題等效益，為此兆豐銀即和康寧集團進行合作，透過安養信託專戶資金專款專用，無論是自益或他益架構，都可以免去住民或主要照顧者的外出繳費煩惱。

對於引入「留房養老」為安養信託發揮更多加值效果，兆豐銀說明，安養信託除具有專款專用基本功能外，由於長輩入住會館，可能使原有住宅變成空置狀態，為活化資產增加收益，長輩可考量委任兆豐銀辦理「留房養老」安養信託，將市區不動產交付予兆豐銀行信託，同時委任專業代租代管業者處理租賃事務，租金則自動存入信託專戶來作為養老金來源。

依據內政部統計107年65歲以上老人達14.56%，臺灣正式進入「高齡社會」，而衛福部的長期照顧十年計畫2.0報告也指出，有12.7%的老年人需要長期照顧，隨著高齡人口比率越來越高，預估失能人口亦將隨之提高。

特別是在此次的新冠疫情之下，更突顯長者財產管理的重要性。兆豐銀指出，受到疫情影響，醫療院所及護理之家的防疫措施，對高齡者也帶來諸多不便，不論是就醫或訪視處處受到限制，以致長輩對於財產的管理，都更需要重新安排規劃，為此兆豐銀已在日前特與康寧醫療集團簽訂合作備忘錄，希望藉由舉辦講座進行宣導，並提供各式信託諮詢，以符合長輩與醫院及護理之家等各方的需求，而繼康寧集團之後，兆豐銀行未來還將尋求跟其他業者的跨產業合作機會，共同推動在地安養信託服務。

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