位在新北市新莊、泰山區交界的塭仔圳重劃區案，8月將公告地上物拆遷補償費，市府給予地主1年內自動搬遷，若重劃區開始拆遷、施工，泰山居民恐少上千個車位，市議員賴秋媚表示，到時居民恐只能停在馬路邊，將影響交通；對此地政局表示，施工期間優先施作臨時停車場，以解決停車問題。

賴秋媚表示，住在泰山塭仔圳重劃區附近的居民，大多將車輛停放在重劃區內24多處民營停車場，而8月開始拆遷，之後將施工、完工的過程中，將少了近千個停車位，到時居民車輛苦無處去，只能停在馬路邊，恐將影響交通。

對此地政局表示，將會點交重劃區中文中一、二、三以及文小一的學校用地，以及廣場、公園、停車場共7處用地，優先施作臨時停車場，也會盡速完成施作，再交由交通局維護管理，以解決停車問題。

賴秋媚也說，泰山除了塭仔圳重劃區有停車問題，18甲重劃區停車位也一位難求，常常找不到車位，甚至道路全都是紅線，沒有畫設黃線，許多居民臨停接送孩子、買早餐等辦個事情，都會被檢舉、開罰，泰山人只要遇到停車問題，叫苦連天、頭都很大。

(中時 )