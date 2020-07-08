塞爾維亞首都貝爾格勒發生警民衝突，上萬人上街反對周末宵禁，其中激進民眾試圖闖入議會，與看守的警方發生衝突，警察與示威者各有受傷，現在警方已逮捕23人。

美聯社報導，警察局長弗拉基米爾‧雷比奇（Vladimir Rebic）表示，警察正在努力確定貝爾格勒滋事分子的身分，該騷亂造戶43名警察和17名示威者受傷。

週二晚上，塞爾維亞總統亞歷山大·武契奇(Aleksandar Vucic)宣布，因為新冠病毒疫情，貝爾格勒的周末將實行宵禁，結果引發眾怒，成千上萬的人湧上街頭。

塞爾維亞週二報導，出現299例新的COVID-19病例，另有13人不治身亡，是單日死亡人數最高紀錄。

武契奇認為貝爾格勒的疫情已「危險」，醫院已經客滿，不得不出此下策。但是許多塞爾維亞人不信任他，認為這是武契奇的藉口，是他在議會選舉後，鞏固權力的手段。武契奇否認了這些說法。

在抗議期間，一些右翼組織的支持者衝進議會，與員警爆發了衝突，警察以催淚瓦斯來驅趕抗議者，而抗議者也用向警察投擲石塊、瓶子和其他物品，並放火燒毀了5輛警車。

(中時電子報)