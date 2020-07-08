教育部透過新聞稿表示，今日開放馬來西亞、新加坡、日本、韓國、斯里蘭卡等5個中低感染風險國家地區的境外生入境，目前已有18個國家地區境外生可申請返台就學，截至7日為止，已同意304名境外應屆畢業生申請入境，其中已有260名入境，並於防疫旅館進行居家檢疫。

教育部表示，自6月17日起陸續開放13個低感染風險國家地區應屆畢業生入境，截至昨(7)日為止已同意304名境外應屆畢業生申請入境，其中已有260名入境，並於防疫旅館進行居家檢疫。

教育部提到，為兼顧「防疫優先」與「境外生受教權益」，經指揮中心同意後，自今(8)日起再納入5個中低感染風險國家地區，並同步開放其餘在學境外學位生均得申請入境。因此，目前計有18個低感染風險及中低感染風險國家地區，包含：越南、香港、澳門、泰國、帛琉、澳洲、紐西蘭、汶萊、斐濟、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、馬來西亞、新加坡、日本、韓國、斯里蘭卡的在學境外學位生，其中也包含應屆畢業生可申請入境返台就學。

為避免境外生入境返校過程中出現防疫破口，教育部也特別說明目前相關防疫作為，並將會嚴謹做好相關防疫把關工作：

(一)登機前：當地航空公司會在報到時要求境外生出示學校核發的通知公文及許可證明，並須填寫完成入境檢疫系統申報程序。

(二)下機後：先由機場檢疫人員確認無發燒或疑似相關症狀，並於通關時由境管單位勾稽是否在教育部同意的名冊上，始入境來到接機大廳。

(三)入境時：境外生須依告示牌前往教育部與大學共同輪值的單一櫃檯報到，再由輪值人員引導搭乘機場防疫車隊或學校防疫專車，前往防疫旅館或經地方衛政單位檢核通過之校內外獨棟或獨層學生宿舍等檢疫場所。

(四)居家檢疫：到達防疫旅館或經地方衛政單位檢核通過之校內外獨棟或獨層學生宿舍後，須有學校人員在現場協助入住、告知防疫相關事宜，並在居家檢疫14天期間，定時與境外生聯繫關懷健康狀況並回報地方政府窗口；結束居家檢疫後，即可安心返校就學。

(旺報 )