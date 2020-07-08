大同公司市場派股東8日表示，大同日前召開股東會脫法演出，外部股東羅得等投資公司，7日前往總統府、行政院、立法院和主管機關、相關委員會，提出陳情，指控大同是最膽大妄為目無法紀的股東會，讓政府推動公司治理努力一夕崩毀，主管機關應迅速依據公司法及證券交易法，回復股東權益，嚴懲大同違法者並移送法辦。

大同市場派股東今天表示，羅得、三雅、競殿投資公司堅定相信，台灣是有政府會做事的國家，絕不可能容許任何人為個人私利挑戰藐視公權力；而且如果主管機關不能有效抑遏，投機倖進者競相仿效乖張違法行徑，將嚴重破壞我國資本市場秩序，損害大同公司17萬名股東及全體投資人的權益。

大同市場派股東表示，這份共同陳情函，正本寄給總統府秘書長、行政院、經濟部、金管會、證期局、證交所、投資人保護中心、集中保管結算所，副本寄給立法院經濟委員會、財政委員會和相關的召委、委員，希望府院高層和各部會正視大同公司挑戰公權力、破壞國內外資本市場秩序的嚴重性。

(工商 )