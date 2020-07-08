特力(2908)集團6月合併營收為38.72億元，較去年同月增加23.7%，特力表示，隨著各國陸續解禁，貿易供應鏈運作可望更加順暢，特力將持續密切關注各國疫情之發展，即時因應且提供海外客戶專業的服務，以滿足所有客戶多元的需求，台灣零售事業亦可望隨振興3倍券及中秋節活動檔期推出，帶動業績穩定成長。

特力集團6月合併營收為38.72億元，較去年同月增加23.7%，其中6月貿易營收為22億元，占整體營收比重57%；6月零售營收為13.9億元，占整體營收比重36%；累計前6月合併營收為199.67億元，年成長3.92%。

特力表示，受惠於中國及東南亞各國全面復工，出貨排程順暢及歐美客戶訂單需求穩健，6月貿易事業體業績較去年同月大幅增加48.8%，隨著各國陸續解禁，將使得受疫情影響之貿易供應鏈運作得以更加順暢，不過，新冠肺炎疫情後續發展對全球經濟仍增添許多不確定性，公司將持續密切關注各國疫情之發展，即時因應且提供海外客戶專業的服務，以滿足所有客戶多元的需求。

在台灣零售事業體部分，特力表示，受惠於端午連假及年中慶檔期挹注，帶動線上及實體雙通路之銷售成長動能，隨著振興3倍券及中秋節活動檔期推出，希望吸引更多台灣零售實體通路客人回流，同時也帶動線上銷售通路之業績，讓雙通路之銷售力道持續穩定成長。

(時報資訊)