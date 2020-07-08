大同(2371)股東會脫法演出，外部股東羅得等投資公司向總統府、行政院、立法院和主管機關、相關委員會全面陳情，指控大同是最膽大妄為目無法紀的股東會，讓政府推動公司治理努力一夕崩毀，主管機關應迅速依據公司法及證券交易法回復股東權益，嚴懲大同違法者並移送法辦。

羅得、三雅、競殿投資公司並堅定相信，台灣是有政府會做事的國家，絕不可能容許任何人為個人私利挑戰藐視公權力；而且如果主管機關不能有效抑遏，投機倖進者競相仿效乖張違法行徑，將嚴重破壞我國資本市場秩序，損害大同公司17萬名股東及全體投資人的權益。

這份共同陳情函正本寄給總統府秘書長、行政院、經濟部、金管會、證期局、證交所、投資人保護中心、集中保管結算所，副本寄給立法院經濟委員會、財政委員會和相關的召委、委員，希望府院高層和各部會正視大同公司挑戰公權力、破壞國內外資本市場秩序的嚴重性。

陳情函指出，大同公司於6月30日股東常會，藐視政府公權力，未經任何主管機關認定及法院裁判，粗暴剝奪53.4%股東的出席權、表決權、選舉權，沒收剔除集保結算所的股東會電子投票紀錄，傷害我國國際形象及資本市場的信用聲譽至深且鉅。

大同董事會為繼續壟斷董事席次，未經主管機關認定及裁處，僭越公權力引用企業併購法、大陸地區人民來台投資許可辦法，恣意剔除沒收高達53.4%股東權，集保結算所、投保中心要求立即改正，卻置若罔聞，踐踏公務員執法尊嚴。公司還委任律師指揮超過500名黑衣人以粗暴手段拒絕合法股東報到、不發給表決票及選舉票、阻止進入會場。

公司派計票方式更是把主管機關當成空氣，公司法規定以電子方式行使表決權的股東視為親自出席，當天股東會張貼的「電子投票彙總表」顯示集保結算所統計驗證已達發行股數47.63%、共11億1425萬多股，公司應如實列入出席股數，林郭竟宣布將15戶電子表決權股東共7億4938萬多股數剔除，並竄改出席股東股份為9億9292萬多股。

大同公司宣稱是依據「企業併購法」及「大陸地區人民來台投資許可辦法」剔除外部股東的表決權、選舉權，但主管機關證實羅得等投資公司早已依法申報持股達10%以上，且企業併購是指不同公司的合併、收購及分割，大同公司是內部股東對董事席次的競逐，絕非企併法規範的態樣，大同公司竟自任太上主管機關或三審法院，違法濫權剝奪股東權。

大同股東常會在主席董事長林郭文艷主導下出現一連串違法亂紀、荒唐離譜作為，林郭文艷也成為投保法109年修正後第一位遭投保中心以嚴重損害投資大眾權益訴請法院裁判解任的上市公司董事長；外部股東強調，這正凸顯由3%股東自行召開股東臨時會的正當性愈來愈強。

(時報資訊)