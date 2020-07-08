寵物商機湧現，台灣線上零售業龍頭-富邦媒(8454)旗下momo購物網即日起至7月15日舉辦線上《momo寵物展》，網羅全站近500家寵物商品品牌聯合促銷，富邦媒預估，寵物全商品銷售業績將翻倍成長。

近年寵物經濟爆發，推動電商寵物商品銷售成長。momo根據觀察統計，飼主對家中寵物的重視日益漸增，越來越願意花錢讓寵物吃得飽、穿得好、用的巧，帶動購物網寵物全商品銷售業績較去年成長超過70%，且現今寵物飼養多以貓狗為主，佔比高達8.5成，因此momo寵物全品類中「貓狗商品」銷售最為亮眼。

為滿足飼主琳瑯滿目的需求，今年momo亦持續網羅寵物商品品牌，推升品牌數年增長近1倍，截至目前已累計近500家寵物商品品牌，包含Cesar西莎、Instinct原點、Hills希爾斯、Greenies健綠、現代百益康等知名品牌，商品數更超過2萬4000件。

2020台北寵物用品展將於7月10日登場，富邦媒不讓實體展專美於前，旗下momo購物網即日起至7月15搶先舉辦線上《momo寵物展》，網羅全站近500家寵物商品品牌，商品類別橫跨貓狗食品、貓狗用品、水族小動物商品、屬兔類商品等應有盡有，活動期間強打優惠最低下殺3折起、不限金額消費就有機會抽中小米石頭掃地機器人、單筆消費滿2999元再抽300 momo幣等，預估寵物全商品銷售業績將翻倍成長。

(時報資訊)