第22屆台北電影獎頒獎典禮將於本周六晚間七點登場，本屆典禮主持人由去年廣獲好評的黃子佼再次接下重任，表演節目則將邀請「靈魂DIVA」家家登台，演唱多首近年在台掀起熱潮的運動電影主題曲，搭配電影片段，激勵台灣電影創作者再創高峰！

黃子佼去年首度主持台北電影獎頒獎典禮，挑戰全程零手卡、無提詞，獲得一致好評，本屆再度接下重任，坦言意義十分重大，其一在於今年的台北電影獎是疫情爆發後，台灣首場千人與會的大型頒獎典禮，「接下了主持棒也代表下半年的各大盛會從這裡開始！」而第二層意義，則是他又可以藉此機會一覽年度台灣的優秀電影，黃子佼說：「這次看到短片、長片和動畫片，還有一些本來不認識、沒被關注到的幕前幕後電影人，得到了許多收穫，也感受到台灣的影視工作者非常強大！」

黃子佼表示，在這次的台北電影獎入圍名單裡，除了不少新銳，也看到許多熟面孔在他們的最新作品中有更加成熟的表現，連他自己也受到了激勵，「千萬不要放棄，要更加熱愛自己的工作。」他形容台北電影獎就像是一場大型派對，作為這場派對的主持人，今年能再次為這些辛苦的影視工作者們服務，真的非常榮幸，希望大家都能夠感到自在，藉由作品相互交流，拉近彼此的距離。

台北電影獎今日也公布典禮表演節目，邀請曾獲金曲獎最佳演唱組合、並三度入圍金曲歌后的家家登台獻唱，她將演唱多首在台掀起熱潮的運動電影主題曲，包括籃球電影《下半場》主題曲〈飛〉，以撞球為題材的《逆轉勝》插曲〈牙關〉，以及全台大賣3.4億的《KANO》主題曲〈勇者的浪漫〉組曲，搭配多部電影熱血振奮的片段，重現台灣運動電影最激勵人心的時刻。

台北電影獎頒獎典禮將於7／11（六）19：00於TVBS歡樂台直播，MOD用戶亦可在「台北電影節專區」免費收看。台北電影節官方Youtube、TVBS官方Youtube、LINE Today及ETtoday網路同步直播，海外觀眾亦可透過TVBS Asia收看，更多放映及活動資訊請上台北電影節官方網站、Instagram或FACEBOOK粉絲專頁查詢。

(中時 )