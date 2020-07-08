健保署去年開始全面給付C肝新藥，患者只要確診C肝，不論有無肝纖維化均可受惠。然而，國內去年有1名C肝患者在服用新藥「艾百樂膜衣錠」後，出現肝功能進一步惡化，最終死亡。有鑑於國際間也曾發出相關警訊，食藥署今宣布8日起禁將含有Pibrentasvir、Glecaprevir的藥品用於中、重度肝損害患者或曾發生肝功能代償不全者。

食藥署藥品組科長洪國登表示，食藥署先前接獲不良反應通報，國內去年底出現一名曾經肝硬化、患有C肝的患者使用「艾百樂膜衣錠」後，肝功能惡化而死亡的案例。國際間也曾發布類似的警訊，但因這類病患肝功能本身就不好，究竟是藥物引起的不良反應，還是病情所致，具體原因仍不明。

「艾百樂膜衣錠」主成分為Pibrentasvir、Glecaprevir。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，過去的文獻曾指出，這款藥物具有肝毒性，副作用除了頭痛、噁心、疲勞、拉肚子、腸胃道不適外，也可能造成B肝病毒活化。美國食藥局去年也提及，若要使用在在肝功能不好的患者身上，需要特別小心，容易引起肝毒性。

根據食藥署統計，目前除了「艾百樂」以外，C肝用藥仍有9張許可証，包括「索華迪」、「宜譜莎」、「夏奉寧」等，民眾不至於無藥可用。健保署醫審及藥材組科長連恆榮表示，目前所有的C肝用藥健保都有給付，中、重度肝損害患者或曾發生肝功能代償不全者無法使用「艾百樂」，仍有其他的替代選擇，只要配合醫囑，使用醫師開立的藥品即可，民眾不需自費用藥。

食藥署提醒醫界，開立處方前應評估患者的肝功能，而民眾就醫也應告知醫師自身完整病史及用藥史，例如：是否曾經罹患B型肝炎、肝癌或其他肝臟疾病等，以便醫師評估。服藥期間若出現疲倦、虛弱、食慾下降、噁心、嘔吐、眼睛或皮膚呈現黃色或糞便顏色變淡等症狀，應立即回診尋求醫師協助。

(中時 )