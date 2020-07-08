屏東內埔農工拳擊手李柏祥上學期才開始轉練拳擊，今年雖未參加全中運比賽，卻因為眼神有神銳利，獲選為縣府全中運專刊封面人物，讓他十分驚喜。雖然家裡不支持，但他仍堅持夢想，希望有一天站上全國拳擊賽擂台奪牌。

李柏祥是排灣族原住民，國中時練排球，因為個頭不高有身材上限制，加上覺得拳擊很好玩、拳擊手很帥充滿Power，想要挑戰看看，升上內埔農工後決定「棄排從拳」，加入拳擊隊開始練拳。

不過他的眼睛曾受傷開過刀，家人擔心拳擊如此激烈的運動，一不小心可能又傷及眼睛，加上家裡經濟狀況不太好，因此反對他練拳擊。但柏祥仍堅持自己的夢想，持續努力練拳並不斷說服家人，

因練拳時間不到一年，柏祥的實力不足以參加今年全中運，讓他心有遺憾。沒想到縣府為了編纂全中運專刊，到各學校拍攝運動員，因柏祥眼睛炯炯有神，銳利又充滿戰鬥精神，獲選封面人物，讓他又驚又喜，「看到專刊時心臟都快跳出來了！」。

教練傅志群說，柏祥不是天才型選手，或許因身材上限制等因素無法成為頂尖，但他態度認真、努力練拳，充滿拳擊手精神，加上品性端正、個性乖巧、自律性佳，值得栽培。

柏祥說，他雖未參加全中運，但獲選為專刊封面人物也與有榮焉。現在家人已比較支持，希望未來能參加全國性比賽，拿下好成績。

(中時 )