錢櫃KTV發生火災事故後，社會大眾更加重視消防安全，其中不少KTV、電影院等大型娛樂場所與中興保全科技洽談合作，委由中保科提供火警通報等消防系統服務，一來提升公共安全，也希望拉抬消費者信心。

中保科及其子公司6月合併營收為11億8210萬元元，較去年度同期(合併營收)增加7069萬元，成長6.36％。本年累計合併營收為67億3076萬元，較去年度同期(累計合併營收)增加9266萬2仟元，成長1.4％。

中保科就大型公共場域安全監控經驗豐富，透過物連網和各種設備串接，提供消防系統受信總機「訊號遠端監控服務」，可確保感知器偵測到火災時，能自動連線火警受信總機報案，公安更有保障。

中保科表示，知名KTV「星聚點」使用中保科的火災受信總機「訊號第三方代管」服務。一旦KTV內的火警受信總機、室內消防栓、自動撒水設備、排煙設備或廣播設備故障或遭到關閉，中保科管制中心會在第一時間掌握，並透過影像監看，同時發送簡訊通知防火管理人留意，也會撥打電話聯絡現場直到狀況解除，並列入系統記錄。此外，「119火災通報裝置」，可自動語音通報119，縮短報案、派遣與救援時間，以智慧消防打造安心場所。

根據內政部統計，全台包括KTV、醫院、圖書館、學校，以及大量人流進出的服務性場所共23萬家，若這些場所都能建置消防安全系統的遠端監控設備，當意外發生時有助爭取應變救援時間，有效提升公共安全。

(中時 )