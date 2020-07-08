供應北京80%農產 新發地爆疫情

6月11日以來，北京發現的新增新冠肺炎確診病例，活動軌跡均指向新發地農產品批發市場。新發地市場是北京最大、世界交易規模居前的專業農產品交易市場。根據其官網2019年數據，新發地市場年交易量1,749萬噸，交易額1,319億元人民幣，固定攤位約2,000個，定點客戶4,000多家。蔬菜日吞吐量1.8萬噸，果品2萬噸，毛豬3,000多頭，羊1,500多隻，牛150多頭，佔地面積約1,680畝，相當於157個足球場，承擔了北京80%的農產品供應，被稱為北京的「菜籃子」和「果盤子」。

美政府4月赤字，年增5.6倍。(圖／多維TW提供)

美政府4月赤字 年增5.6倍

在稅源收縮和開支大漲的雙重擠壓下，美國聯邦政府預算在4月達到7,380億美元，比2019年同期增長560%，5月，財政赤字規模約為3,988億美元繼續維持高位，年增92%。其中聯邦政府5月收入1,740億美元，比去年同期減少了25%。開支5,730億美元，年增30%。本財政年度至今，聯邦預算赤字累計達到1.88兆美元。比2019財年前八個月累計赤字高出155%，也已經高過2019財年全年赤字。

全球廣告支出，縮水8.1%。(圖／多維TW提供)

全球廣告支出 縮水8.1%

新冠肺炎疫情爆發無疑是2020年對商業活動造成最大影響的事件。疾病大流行導致主要產品部門的投資大幅削減，第三方研究機構數據顯示，今年全球廣告支出將下降8.1%，至5,630億美元。不同行業中，疫情爆發前和爆發後形成鮮明對比。交通旅遊行業受到衝擊最大，廣告投入由去年的年增9%，大幅削減至如今的年減31.2%，娛樂業廣告投入轉為年減28.7%。

淨債權3.4兆美元，日本蟬聯第1。(圖／多維TW提供)

淨債權3.4兆美元 日本蟬聯第1

日本2019年淨外部資產達到3.4兆美元的新高。日本佔據最大債權國的寶座已連續29年，其淨外部資產約是德國的1.2倍，是中國大陸的1.5倍。德國是全球第二大債權國，2019年底時淨資產約2.7兆美元。前五大債權國（經濟體）依序為日本、德國、中國大陸、香港、台灣。

美國AI人才，27%來自中國。(圖／多維TW提供)

美國AI人才 27%來自中國

美國保爾森基金會（Paulson Institute）公佈調查結果。在頂級AI研究者資源方面，美國大幅領先於其他國家。美國的AI相關機構聘用了全球近60%的頂級人才，是排行第二名中國大陸（10.6%）的6倍，也是第三名歐洲（10.2%）的6倍。但在美工作的人才來源頗值得注意，美國本土研究者只佔約31%，而有27%的AI研究者來自中國大陸。

台灣CPI，連跌4月。(圖／多維TW提供)

台灣CPI 連跌4月

2020 年，台灣5 月消費者物價指數（CPI）較上月跌0.1%，較去年同期跌1.19%，跌幅擴大，且為連續第4個月下跌，創金融海嘯以來最大跌幅。根據國際貨幣基金定義，CPI連續2季下跌，在技術上已達到通貨緊縮標準。但主計總處表示，台灣物價並未全面走跌，尚無通縮疑慮。

《多維TW》月刊056期（圖／多維TW提供)

(中時電子報)