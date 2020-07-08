中信兄弟二軍投手客座教練王建民今（8）日為國際知名品牌手錶擔任代言人，晚間就要搭機飛往美國，回到佛羅里達州與家人團聚。也會配合防疫需要，先自主隔離14天；然後再自主訓練，下次返台是象隊秋訓。

雖然在中信兄弟二軍的任務暫時告一段落，但建仔並不會丟下球員不管，他表示：「球員仍會寄影片給我，我再從中找出一些問題並提供解決的方法。」回憶在二軍基地練兵的日子，建仔說，屏東的太陽好大，每天都曬好曬滿，膚色也黝黑許多。

王建民的太太和2個兒子都定居在美國，這段期間美國疫情嚴重，建仔很擔心家人的健康和安全，回去後主要就是陪伴妻兒，自己也會先做好一些措施，平時盡量少出門。至於孩子們的學校目前都是用線上教學的方式，安全性沒問題。

談到在中信兄弟二軍這半年左右的訓練成果，王建民說，球員們都很認真努力，資質也都不錯，如果以進步幅度來看黃恩賜最理想，目前他已是一軍主力，先發10場6勝0敗、自責分率3.52，暫居聯盟「自責分率王」，勝投則並列第2，可見建仔調教有方。

(中時 )