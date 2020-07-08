客家文化發展中心結合「大獅兄家族人偶劇」，出版《伯公您好神》繪本，介客家人重要的信仰神祇－伯公，也將贈送給多個慈善團體。（潘建志攝）

客家文化發展中心今年出版《伯公您好神》文化繪本，首度改編自同名「大獅兄人偶音樂劇」，透過生動有趣的繪圖與文字，讓讀者跟著大獅兄家族，一起認識客家人重要的信仰神祇－伯公（土地公），繪本也贈送給多個慈善團體。

客發中心近年來陸續出版多本以客庄節慶、傳統生活、文化工藝為主題的繪本，並推出多部「大獅兄家族人偶劇」，希望運用多元媒介推廣及傳承客家文化。今年首度結合繪本及人偶劇，出版改編自同名大獅兄人偶音樂劇的繪本《伯公您好神》。

繪本以客家人民俗信仰與心靈寄託的「伯公」為主題，藉由大獅兄兄弟姊妹4人，回到阿公阿婆家遊歷並參與伯公生的故事，讓讀者認識客庄中不同形象的伯公，同時透過客語電子有聲書DVD，學習客家話。

8日在六堆客家文化園區舉辦繪本新書發表會，客發中心主任何金樑也致贈繪本給基督教信望愛家園、飛夢林家園、慈幼之家等育幼院，希望帶給院生不同族群文化的洗禮。

園區吉祥物大獅兄家族也偕同伯公演出，並邀請客語薪傳師現場說故事，帶小朋友聽、說客語。客發中心表示，繪本在客發中心台灣客家文化館、六堆客家文化園、國家書局、五南書局都有販售。

(中時 )