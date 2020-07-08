倫元投顧分析師陳學進表示，台股8日開平震盪走高，終場上漲77.22點，漲幅0.64％，收在12,170.19點，櫃買指數同步收紅再創新高，終場勁揚3.66點，漲幅2.15％，以173.95點作收。三大法人方面，外資轉賣54.69億元，投信續賣10.24億元，自營商續買31.47億元，外資於台指期貨市場上同步減碼1,933口多單，累計淨多單部位為34,330口，心態呈現謹慎中性偏多。

雖然新冠肺炎疫情仍在延燒，絲毫都沒有緩和的跡象，重啟經濟計劃舉步蹣跚，使得美股四大指數7日全面收黑，不過台股8日並未受美股下跌而拉回，甚至在多方資金匯集、追價買盤湧進下，帶領加權指數及櫃買指數雙雙創下波段新高，操作上只要多方趨勢架構未受破壞前，逢回以「多」為主策略不變。

個股方面，本周納入投資組合的中天，擁小金雞合一的授權金與糖尿病解盲成功題材，5月每股大賺2.05元，配合多方氣盛、業內大戶偏多心態濃厚，近期連拉8根漲停板，且8日終場仍高掛逾6千張委買單，顯見後市創高機會仍可期待。

熱錢派對持續進行的過程中，包括中天、合一、杏國、杏輝、合世、訊聯、永日、健亞、永昕、順藥、義隆電、類比科、圓剛、系微、安碁資、健策、致新、嘉澤、嘉基、聯發科、世芯-KY、海華、佳邦、統新、盟立、通嘉、旺矽、弘塑、家登、世禾、翔名、玉晶光、科嘉-KY、訊芯-KY、榮創、威盛、建達、同致、健和興、亞光、原相、晶相光等個股檔檔噴出大漲，盛況空前。

(工商 )