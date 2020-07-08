豐銀投顧分析師羅雅渝表示，美股7日受巴西總統確診新冠肺炎，以及疫情升溫的擔憂心理影響外，經濟合作暨發展組織（OECD） 保守看待就業復甦力道，預估已開發國家的失業率要到2022年才有望降到疫情前的水準，導致美股四大指數全面收黑。

台股8日則在資金行情發酵下開低走高，盤中最高觸及12,190點，惟尾盤漲勢收斂，終場以12,170點作收，以技術面觀察，近二個交易日形成高位階的母子孕育線，盤面多空交戰，此時無論放量或縮量皆處於兩難，靜待單一趨勢方向突破表態，短線上以不破大量黑K棒低點12,028點及5日均線為防守關鍵。

外資熱錢持續匯入，新台幣8日早盤以29.59元開出後，隨即站上29.41元，仍舊成為亞幣中的強勢貨幣，外資與內資同步作多下，股匯齊揚。

個股方面，本周納入投資組合的日揚，6月營收為2.44億元，年增33.19％，上半年累計營收年增5.12％，公司擬於日本及東南亞進一步布局，未來營收及穫利勢必將可穩步攀升，加上MACD指標的差離值（DIF）開口持續加大，多頭格局不變。

展望7月，上市櫃公司陸續除權息，在基本面穩定、產業競爭性佳、高殖利率題材下，成功吸引外資陸續回流，自6月起由賣轉買，單月加碼台股841億元，顯示認錯回補態度，只要後市多方格局不變，拉回皆是買點，投資人維持偏多操作外，可聚焦半導體、汽車零組件、民生消費、5G、蘋果、高殖利率等相關個股。

(工商 )