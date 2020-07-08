永誠國際投顧分析師李忠興提醒，近期操作強勢股不必急忙追高搶進，可待股價拉回洗盤時再進場，風險較低且獲利空間也大。個股方面，本周納入投資組合的逸達，新藥題材夯，其前列腺癌治療針劑，拚年底完成美國與中國授權，市場追價買盤積極。

他指出，美國大部分州的新確診病例再度激增，顯示經濟恢復元氣仍有長路要走，航空和飯店類股重挫，科技股盤中雖續創新高，但尾盤也受拖累拉回，美股終止連五漲，四大指數7日全面收黑。

不過，台股8日在電子權值股、IC設計、生技族群猛攻下，指數最高達12,190點，終場上漲77點、收在12,170點。櫃買指數則開低走高，終場收漲173.95點，漲幅2.15％。

資金行情讓台股欲小不易，台股突破歷史新高12,682點勢在必得，且挑戰13,000點已成為市場共識，當前選股為首重，生技醫療類股有疫情助攻與政策加持，當然是投資配置中的要角，而內資著墨較深的中小型股，在投資組合中也不可或缺。

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