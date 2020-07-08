在紛擾1個多月後，北京當局正式簽署《港區國安法》並於上周施行後，許多外國科技公司都宣稱，若香港執法機關聲討用戶個資將不予提供，藉此保護言論自由，包括微軟、臉書、Google與Twitter等外企。然而，英國銀行滙豐控股（HSBC）卻在第一時間聲稱將擴大在華業務，就有外媒指稱，滙豐恐怕會遭到美國制裁，導致滙豐港股8日股價重挫逾4%。

滙豐在港股8日開盤開低走低，終場下挫1.65港元或4.27%、收跌37港元。滙豐今年港股股價直直落，從年初的60港元跌至8日收盤價37港元，滙豐受到新冠疫情嚴重衝擊，先是在2月宣布今年貸款損失恐達110億美元，預計縮減集團人力，6月再有消息指出，將推動更大規模裁員計畫，將在3年內陸續裁員3.5萬人。

《港區國安法》生效後，美國政府就宣布取消香港的關稅特別待遇地位，美國國會並火速通過《香港自治法》，將制裁與損及香港自治的大陸官員進行業務往來的金融機構，據傳美國政府已經在審核這份名單，相關單位也將被通知。

據外國財經媒體報導，知情人士透露，滙豐已被列入美國的潛在制裁名單，美國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）6月9日發聲明表示，滙豐支持《港區國安法》，形同向北京磕頭，這將破壞香港自治權，從北京得到的回報、尊重更是少之又少。

滙豐表態支持《港區國安法》後，冒著受到英國、美國政府抨擊，繼續在香港拓展在華業務，川普政府旗下一些高階顧問，希望能解除美元與香港的聯繫匯率制度，藉此懲罰北京當局，但該提議被其他人士強烈反對，認為這只會傷害香港經濟，而非北京。

華為首席財務長孟晚舟被依違反美國伊朗禁令，在加拿大遭到當局逮捕，《華爾街日報》曾報導，就是滙豐向美國調查當局通報，孟晚舟才會遭到逮捕。據傳北京當局對滙豐相當不滿，揚言要求陸企解除與滙豐合作，由於匯豐在華業務利潤占總額超過8成，如何在陸美對抗下脫身就變成棘手問題。

(中時電子報)