李維維尺度全開秀火辣身材。（CHOYeR曲易提供）

李維維鏟肉6公斤，大方秀火辣身材。（CHOYeR曲易提供）

一向給人柔美形象的女星李維維，近期曝光一系列性感美照，照片中她以白色小可愛搭配黑色比基尼包臀褲，不只腰上的川字線很撩人，一雙大長腿更是讓粉絲直呼要噴鼻血！李維維表示，最近終於成功剷了6公斤，體重回到久違的4字頭，讓她願意挑戰以往不敢嘗試的造型。她自曝：「我這幾年其實一直靠穿著寬鬆來藏肉，還曾被造型師說我有在練肌肉，整個人很厚、很壯。但真的很難減，因為我每餐都要吃兩碗飯才會飽，要吃到滿到喉嚨才肯止。」直到前陣子嘗試代謝輔助品後，才終於讓她身材消風，體態回到最滿意的狀態。

她不僅難得以浪漫長捲髮入鏡，更換上韓妞的厚底高跟鞋、搭配大紅唇，讓許多網友直呼認不出來是李維維，更有男粉絲表示激似韓國性感女神炫雅！新造型一出立馬掀起討論，讓人看到凍齡女神又再美出新高度！

李維維為代言尺度全開，以白色小可愛搭配激短褲現身，照片中的她，零贅肉的側腰與性感川字線全都露，再搭配浪漫大卷長髮跟性感紅唇，讓粉絲直呼超像韓星小野馬泫雅！另一套她穿著紫色馬甲包臀禮服，及兩截式挖洞貼身洋裝，展現完美Ｓ型曲線，讓人看到凍齡女神不只樣貌看不出年紀，連體態都逆生長！李維維開心表示：「說真的之前我只要穿短褲，腰間就會容易擠肉，大腿肉也會繃到褲管要炸開，幸好現在減下來，真的隨便穿都很美！」

談到下定決心甩油的契機點，李維維感慨表示：「以前我真的是紙片人，是鎖骨凹下去放一整排零錢都沒問題的人，但年紀越大代謝越差，最肉的時候曾飆到56公斤，還以為穿寬鬆衣服遮住就不會被發現，直到後來拍戲時被問說是不是有在練後背肌肉，我才發現天啊我已經厚到藏不住了！」

她也曾經聽信朋友推薦，吃過來路不明的減肥藥，一開始吃消很快，原本還卡在大腿一半的褲子，不到幾天馬上就能穿了，直到後來做健康檢查才被醫生警告不能亂吃減肥藥，她才真的嚇到，不敢再嘗試！李維維表示，為了不再重蹈覆徹，她堅持要用健康的方式甩油，除了多喝水外，還會搭配代謝輔助食品抑制食慾、促進代謝、加強排便，讓吃下去的不會堆積在身體裡。想不到這個方法一試見效，連同劇組的女演員都跟她要來吃，導演還警告她不能再變更瘦。

李維維表示，過去為了體態試過各種方法，包括節食、只吃花椰菜等，但通常撐不了3天就會爆衝狂吃2天，而且反而因為心情太鬱悶而選則高熱量的冰淇淋、珍珠奶茶等，導致數字不降反升。現在她只求讓自己「自在」，不要過度逼迫自己，想吃就吃但不要過量，反而是最好的狀態。「我身邊的朋友都很困惑我這種吃法怎麼可能會甩6公斤，其實我就只是讓自己的飲食維持在正常狀態，然後搭配輔助品讓吃下去的可以順暢排出來、減少吸收。我以前下午都會忍不住衝去買吃的，現在就沒有這個狀況，整個代謝狀態都更好了。」李維維更自信表示自己拍照絕對不用美圖APP，堅持要呈現最真實的自己給大家。

(中時 )