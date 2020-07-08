二叭子植物園新設體健設施。（新北市民政局提供）

二叭子植物園提供生態導覽。（新北市民政局提供）

有「新店綠寶石」之稱的二叭子植物園，擁有豐富生態，綠意盎然，廣受親子歡迎。新店區公所特別在暑假前增設體健設施、網球場及木棧道鋪面改善等，並規畫每月生態導覽、植物手作、葉派拓印等豐富課程，邀民眾體驗城市綠生活。

新北市民政局長柯慶忠表示，為提供市民完善休閒空間及設施，市府結合議員、公所之力，於各區投入資源，其中補助新店區公所辦理二叭子植物園區內老舊涼亭進行修繕、增設體健設施，長壽亭附近舊有木棧道拆除鋪面改善，並特別增設運動場，讓園區除了生態步道外，也提供多元化活動場域，讓大人們可以安心帶孩童前往遊憩。

新店區長林煌源表示，二叭子植物園區占地約5公頃，天然林帶及次生林帶共存，是生態豐富的研究園地，更是踏青賞景的好去處。園區花卉四季輪放、還有蝴蝶飛舞、蟲鳴鳥叫，並時有台灣獼猴及藍雀穿越其間，多樣化的動、植物生態，是爸媽開拓孩子學習視野的最佳場域。

林煌源說，公所每月不定期在園區舉辦植物手作、葉派拓印等各式活動，深受歡迎，場場秒殺，有興趣的民眾歡迎至「二叭子植物園臉書粉絲團」報名；另外民眾也可向公所申請觀光導覽服務，由志工進行生態導覽。未來入口處還將設置園區內的動物意象，讓民眾拍照打卡，帶回滿滿回憶。

(中時 )