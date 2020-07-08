全台瘋三倍券加倍送，興櫃京站（2942）8日宣佈強打營收占比達四成的主題餐廳回饋，京站總經理柯愫吟指出，除全館3000送300外，主題餐廳滿3000送600，加上台灣pay綁定再送300，且3000送900「實送實抵」，估計可望帶動人潮成長2成。

柯愫吟指出，近期5月、6月北車與轉運站人潮與漸回籠，約逾八成，7月暑假旺季，但初期因放暑假往後延，加上振興券15日才開始，為搶攻餐飲三倍券商機，推出振興「鈔」有感活動，15日起至8月9日京站Q卡友只要當天買3000就送300元商品禮券，主題餐廳則是單筆消費滿3000元送300禮券與300抵用券，若是綁台灣pay就再送300商品券，全部直抵不用再消費達門檻 再使用。

京站3月開出新店小碧潭，遇上疫情最嚴峻時期，加上台北轉運站人潮大減八成，柯愫吟強調，以受創上半年來說，3月已是谷底，4月起逐步緩增，5月在母親節促銷與小碧潭新店業績挹注下，衰退率大幅縮至2%，累計前5月營收15%衰退，6月業績有望持平。

柯愫吟表示，為響應政府振興券推出比同業「更札實」的回饋，她認為疫後報復性消費還談不上，但6月消費者因悶太久確實出現「紓壓性消費」，此次迎來三倍券振興，京站推出自開店十年以來從未針對主題餐廳做出如此大的回饋促銷，滿3000就送900，還有機會抽中等同現金的3000禮券，都是札實地送出現金，整體行銷費用更超越周年慶，且透過異業結盟推出消費單筆滿6000即可獲得citizenM世民酒店雙人住宿券與大稻埕商圈兌換券等，可望吸引文青與青少年振興消費。

而因應後疫情時代來臨，京站亦持續進行秋季改裝，包括合點壽司、真珠台菜（饗賓集團）全台首家等皆將陸續登場，三樓更推出「i SWING我搖擺」專區，規模180坪集結11個櫃位打造出個人形塑健身舞台，包括自律運動、客制卡路里、量身服飾等，引進品牌包括LOXE洛禮詩運動空間，NIKESWIN、Hurley、MOLLIFIX與TEAM JOJined、善果蔬食集團等。

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