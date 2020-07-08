遞延訂單漸回，聚酯、加工絲廠力麗(1444)、宏益(1452)、集盛(1455)6月營收有起色，第二季營運呈逐月成長；力麗、集盛指出，第二季應是今年最差的，第三季在客戶先前取消的遞延訂單出貨下，會比第二季有較大成長幅度；不過，第四季的產業環境不確定性仍高。

力麗6月營收5.9億元，月增率27.59%；宏益6月營收6576萬元，月增率30.87%。

力麗指出，服飾主要消費市場歐美各國已陸續解封，國內聚酯、加工絲廠第二季各月的營運有逐漸有回溫趨勢；不過，由於目前下游成衣代工廠的營運在第二季觸底回升，依產業供應鏈循環，景氣是先從下游成衣廠恢復，慢慢才重回上中游廠，因此，聚酯、加工絲預期第三季才會出現反彈。

力麗、宏益等聚酯及加工絲廠指出，以目前的出貨來看，主要還是以先前遞延訂單為主，且，並未完全回來，新訂單數量不多。雖然國內的疫情雖已趨緩，但，美國等地的疫情仍在高峰，加上是否會有二次疫情，市場仍充滿不確定性，因此第四季的訂單能見度仍不明。

(工商 )