民進黨暑期營隊開始報名，師資堪稱「國家隊」。民進黨提供

民進黨暑期營隊開始報名，師資堪稱「國家隊」。民進黨提供

民進黨暑期營隊開始報名，師資堪稱「國家隊」。曾薏蘋攝

民進黨暑假系列課程營隊「島嶼未來 青年上場」9日開始報名；師資堪稱「國家隊」，從蔡英文總統、政務委員唐鳳、外交部長吳釗燮，還有年輕人喜愛的吳怡農。

今年暑假民進黨一次推出由民進黨青年部、台灣民主學院、中國部及國際部所舉辦的「熬民主！政治職人講堂」、「會做事！國務青旗艦營」、「大棋局！亞洲民主保衛站 兩岸及國際事務兵推營」等三個系列課程營隊，對民主政治、參與公共事務、國際政治局勢有興趣的朋友們於9日中午12時，在民進黨[email protected]線上報名。

青年部主任蔡沐霖表示，青年部將在7月22日、7月29日、8月5日、8月16日的晚上7點舉辦第一季「熬民主！政治職人學堂」系列課程，講師陣容包括行政院政務委員唐鳳、民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬委員、圖文不符共同創辦人張志祺（志祺七七）以及年代新聞台主播張雅琴，要讓年輕人了解，政治有時候很難熬，也很煎熬，經常會遇到許多困難與挑戰，但是只要你能夠成功熬過來，就能嘗到「民主的滋味」。

蔡沐霖特別提到，這次「熬民主！政治職人學堂」系列課程，除了可以報名到現場參與課程，與講師互動之外，也將會全程直播，讓外地的朋友、無法參加過夜營隊的朋友，或是沒有報名到的年輕朋友，也能夠線上參與，讓課程效益最大化。

台灣民主學院副主任邱世元說，民進黨作為台灣的本土政黨，將延續去年「青年入陣-民主新星研習營」之成果，將舉辦「會做事！國務青旗艦營」，藉由專業課程與實作演練方式，分組模擬實戰，強化學習效果，體驗政治工作者的決策執行，培訓青年更深入了解民主體制及公民參與的現況與發展，透過旗艦型的講師陣容、旗艦型的課程安排，實際參與實務課程與彼此交流，強化台灣青年之民主與人權意識，培養台灣未來處理國家大事的青年人才，也就是台灣未來的國務青。

邱世元表示，「會做事！國務青旗艦營」將於8月2日至8月4日於台北舉辦，是整個夏天唯一一檔有辣台妹蔡英文總統的青年營隊，除此外，邀請到的講師陣容還有唐鳳、外交部長吳釗燮、桃園市長鄭文燦、青平台基金會創辦人鄭麗君，以及中央黨部各主管將輪流擔任課程引言人，包括林鶴明、林飛帆、蔡沐霖、顏若芳、謝佩芬、周江杰、李慶鋒、楊皓茹、廖泰翔、王柏鈞。第二波講師陣容將陸續公布。

國際部副主任謝佩芬表示，國際情勢詭譎，美國總統大選在即，中共對台威嚇有增無減，港版國安法說過就過，北韓不按牌理出牌，更不用說全球疫情究竟何時能了。在這樣的大環境下，台灣的國家安全空前重要，國際部與中國部於9月10日至9月13日共同舉辦「大棋局！亞洲民主保衛站 兩岸及國際事務兵推營」，這將是今年唯一一個兵推營，要讓平常對一般人而言看起來神秘、充滿情報感的國安決策，透過讓學員以角色扮演、實際操作兵推，來瞭解國安決策者在下決定前如何面對、洞悉國際局勢變化，捍衛台灣的國家利益以及自由民主的價值。

謝佩芬說，「大棋局！亞洲民主保衛站兩岸及國際事務兵推營」邀請國內兩岸、外交、國防最強師資陣容，包括立法委員羅致政、中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁、中央警察大學公共安全學系專任教授董立文、台灣智庫執行委員賴怡忠、台灣戰略學會研究員蘇紫雲、行政院大陸委員會諮詢委員馬振坤為學員授課。也邀請到曾任國安會幕僚的最強導師團隊，包括吳怡農、謝佩芬、李問、陳博洲，親自帶領學員做出重大國安決策，錯過機會不再。

發言人顏若芳表示，「島嶼未來 青年上場」系列營隊詳細資訊請至民主進步黨官網、Facebook粉絲專頁或[email protected]平台查詢。

(中時 )