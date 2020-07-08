柯震東與王大陸哥倆好情誼無論在電影《打噴嚏》中，還是私底下生活，都展露無疑。片中兩人是從小在孤兒院長大的朋友，一起愛上林依晨飾演的心心姐姐，感情好到爆。柯震東表示，其實跟王大陸從小學三年級就認識，今年剛好是他們友誼屆滿20年，「我們兩人的好默契，在片場不用排戲就超級自然」，柯震東也說，兩人的感情真的跟電影很像，就像他會衝動去做一些事情，王大陸都會願意陪著他一起！

在《打噴嚏》中，雖然柯震東與王大陸一起喜歡上林依晨，卻沒有爭風吃醋，依舊鬥嘴幹話不斷，這對從小到大最要好的兄弟，一起哭、一起笑，還一起看著愛笑又具正義感的大姊姊，暗自喜歡也默默守候著女主角。王大陸知道好兄弟喜歡女主角，見證他選擇站上兇猛的拳場，成為她心中勇敢的人，兩人還開玩笑互嗆：「男人就是要有點傷才叫男人！」

片中還有另一個精彩看點，一場柯震東和王大陸一起去找林依晨的戲，兩人打地鋪，柯震東偷牽林依晨的手，王大陸卻一腳跨在柯震東身上！看來《打噴嚏》也有相當有趣的BL戲，值得迷妹進電影院去一探究竟。電影7月15日在台上映。

(中時 )