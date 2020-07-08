台南市長黃偉哲(中)今天到郵局示範購買三倍券。（曹婷婷攝）

振興三倍券7月15日開放郵局購買，台南市長黃偉哲今日下午到郵政總局台南分局「試領」，全程花費2分20秒；郵局指出，第一批三倍券已送抵各地郵局，台南市分配到40萬份，因應領取三倍券人潮，台南市原本周六營業僅20個據點，屆時將有103個據點，都會開放周六販售。

黃偉哲表示，目前實體三倍券預購已超過82％，顯示民眾仍習慣以實體券消費，這也是未來電子商務發展較值得注意的部分，因應屆時可能有1000多萬人選擇到郵局領實體券，且之前區公所承辦紓困金業務，上演民眾大排長龍，郵局如臨大敵。

黃偉哲今天親自示範郵局領券流程，從抽號碼牌開始、排隊、取券到離開櫃台，僅僅花費2分20秒，跟郵局預估每人購領可於150秒內完成差不多，黃偉哲認為，大家之前已有口罩購買經驗，三倍券應該也沒問題！

黃偉哲表示，根據最新統計到今天為止，已經有1000萬人參加振興三倍券預購預估大約還有1300萬人將會是下一波排隊購買實體券的人潮，為了避免大排長龍，增加民眾困擾，以及郵局第一線服務人員的工作量暴增，實體券的購買將會比照之前口罩實名制的購買方式，依身分證字號採取分流管制，星期一、三、五是單號，二、四是雙號，星期六則是單雙都可以購買。

郵局預估首波領取三倍券高峰會出現在前2周，因此，7月18日、25日的周六都會加班。中華郵政台南責任中心局長黃良江表示，經濟部公布每人最多領5份，若民眾須領取6份以上，可先電洽連絡鄰近較大郵局辦理大宗預約，登記適當時間到郵局辦理，可減少等候時間。

(中時 )