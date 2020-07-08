櫃買中心今（8）日表示，新晶投控股票（3713）、鈺創股票（5351）、順藥股票（6535）自7月9日起預收款券並每五分鐘撮合一次；保銳股票（8093）、家登股票（3680）、家登二轉換公司債（36802）自7月9日起預收款券並每二十分鐘撮合一次。

新晶投控、鈺創、順藥等股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自7月9日起10個營業日（到7月22日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

保銳、家登股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自7月9日起10個營業日（到7月22日止），對保銳、家登、家登二轉換債等，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每二十分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

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