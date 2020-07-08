雖然主計總處樂觀預估台灣GDP可保1、無薪假大減近6千人，工商協進會理事長林伯豐8日仍提醒政府，從各國際機構的預測顯示，全球經濟可能需要2～3年才能恢復疫情前的水準，政府的紓困、振興不能停，反而要加大力度，同時，要儘速與各國協商邊境開放，要能通商才能在振興經濟上快速達到以往水平。

工商協進會邀桃園市長鄭文燦分享桃園「防疫紓困與振興經濟」過程，林伯豐在會前接受訪問時，他直言，疫情過後，經濟的復甦比別的國家更快，才是振興經濟的要點，也將會是政府的挑戰。

他指出，疫情爆發後，造成全球經濟大幅衰退，包括世界銀行、OECDhgdi國際機構都下修全球經濟成長率，顯示，全球經濟可能需要2～3年才能恢復到原有的水平，全球經濟不好，以外貿為主的台灣的經濟也不會太好。

林伯豐因此再次呼籲政府，在全球疫情、經濟都未完全轉好前，政府的紓困、振興力道仍要加大，不能停，同時，儘速與各國協商邊境開放，通商之路打開了，經濟振興才有可能快速的回到疫情前的水平。

而疫情導致全球斷鏈危機，林伯豐表示，台灣目前還沒有出現斷鏈危機，但會是個隱憂，特別是電力供應的問題，企業界都擔心電力供應的量是否夠？還有價格要合理。

他說，台灣的優勢是全球佈局，只是當全球佈局遇到短鏈，廠商的因應之道是將全球供應鏈變短鏈，產能若能當地供應是最好，不然就要考慮移到適當的地點。

(工商 )