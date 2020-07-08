台幣升值、熱錢湧入，具資產保值的傳產族群成為盤面資金追逐的標的；南港（2101）、泰豐（2102）、國產建材（2504）、廣豐（1416）、新紡（1419）等個股，因有豪宅建案銷售、都更開發、商場標售等題材，近期已吸引市場關注、買盤的焦點。

南港、新紡本周以來，股價漲幅已近10％；泰豐8日股價收漲停20.9元，已創近6年來新高。

南港輪胎南港廠都計變更完成後推出的「世界明珠」豪宅建案，其中商辦大樓每坪價格號稱百萬元，而住宅區每坪的價位更喊到130萬元以上。總銷金額千億的開發利益，已成南港股價維持高檔的護身。

泰豐在南港進入董事會之後，中壢廠的開發動向及時程，已成為市場關注的題材。

已延宕多年的新紡士林廠開發進度，在台北市政府有意放寬大士林科技園區等地的都更限制後，又吸引市場的眼光。尤其，放寬後可能增加的潛在開發利益，已讓新紡的資產題材更加耀眼。

已通過台北市政府都市更新相關「變更事業計畫」的國產南港廠，在完成相關權利變換計畫後，已進入最後的規劃時程，兩棟商辦大樓、商場開發的潛在利益，將會是國產建材在市場持續受到關注、追蹤的焦點。

廣豐股東會已通過處分廣豐八德新天地購物中心案，將委託世邦魏理仕，以底價48.6億元公開標售，預計7月22日開標。

(工商 )