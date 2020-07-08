行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷說，他拜訪交通部公路總局新任局長許鉦漳，傳達花蓮、台東民眾對公路交通的需求與建議，爭取公路總局能有更多積極作為，許鉦漳允諾：「續推蘇花安等重大工程，絕不停下腳步」。

洪宗楷表示，端午連假期間，公總將蘇花改與南迴改的速限至每小時70公里，確實收到一定成效，但也有仍須加強之處，如路段易雍塞點的車道強化管制與整理號誌，希望下次連續假期，車流量能更為順暢，許鉦漳回應，持續利用科技監測公路使用情況，並採滾動式分析，逐步優化調整，提供用路人最佳的用路體驗，也兼顧道路規劃設計的最大速限。

許鉦漳表示，以南迴改草埔森永隧道為例，6月30日中午起開放試辦大型重機通行6個月，是首座試辦通行大型重機的長隧道。試辦期間觀測並檢核隧道內的秩序、行為、安全及環境指標，並以公正且客觀的立場於試辦後分析執行成效，評估開放大型重型機車通行的適宜性。

其他路段，用路人及鄉親爭取或反應的各種意見，公總都會秉持相同務實的作為，會認真一步步做好，用專業一個階段一個階段施作到位。

(中時 )