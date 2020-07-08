台東66歲楊男7日下午在茶行與友人泡茶時，突然闖入2名男子持西瓜刀砍傷手、腳，經送醫無大礙，台東分局員警於案發後不到12小時，將2嫌逮捕，全案依殺人未遂移送，警方調查，楊男是因不動產買賣糾紛而引來殺機。
警方調查，楊男因買賣不動產與人產生財務糾紛，近日已多次被人追討債務，由於雙方協商未果，債權公司從台北派人前來台東市區向楊男追討，2嫌騎著租來的機車一路尾隨被害人，昨日下午見楊男進入市區內一間茶行，手持西瓜刀向造成他右手腕及膝蓋劃傷，所幸並無生命危險。
昨日下午5時30分許警方獲報後，派遣快打部隊迅速抵達，2人嫌已逃逸無蹤，台東分局立刻成立專案小組展開調查，漏夜過濾上百支監視器追查，案發不到12小時，於市區將2名兇嫌逮捕歸案，全案訊後依殺人未遂移送台東地檢偵辦。
台東警察分局呼籲，民眾與人發生財務糾紛應循法律程序尋求解決，切勿私行暴力行為避免觸法。對於暴行、鬥毆等違法情事警方必定嚴辦到底，決不寬貸。
(中時 )
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