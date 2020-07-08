11日即將開幕的一見雙雕藝術季，以防疫人員為題材創作。(莊曜聰攝)

最大型的「星心相愛」鹽雕還在做最後修飾，開幕當天亮相。(莊曜聰攝)

2020一見雙雕藝術季11日開幕，在七股鹽山推出鹽雕展，有以防疫為主題的「台灣加油」、「白色力量」，也有環保主題的「還以鹽色」，鹽雕師傅頂著近40度高溫創作，就好像身在烤箱中，過程相當辛苦，總算趕在開幕前完成。

雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能表示，新冠肺炎防疫團隊表現亮眼，替社會帶來安定的力量，所以特地打造「台灣加油」鹽雕作品，並以台南火鶴花做為背景，取台語諧音「乎好」，藉此向台灣醫護人員致敬，繼續為防疫工作加把勁。

「白色力量」主題也和防疫相關，結合雲嘉南白色旅遊意象，融入古今中外的醫護界名人，創作出包括南丁格爾、馬偕博士、王金河醫師、華陀等人的塑像，希望藉由這些具有大愛精神的醫護界名人，成為安定人心力量。

另外以環保為主題的「還以鹽色」，主要表達氣候變遷反撲下的大自然，猶如電影「明天過後」的場景，藉此喚起民眾的環保概念；這次活動中最大的鹽雕作品「星心相愛」則在開幕當天才會亮相。

一見雙雕藝術季季11日在七股遊客中心及七股鹽山開幕，開幕當天加碼鹽品DIY、鹽咖啡免費品嘗、1000份意幸相吸磁鐵、500份平安鹽袋等好禮送給遊客，相關訊息可上「雲嘉南，好好玩」臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )