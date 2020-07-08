新闢市區客運17路「彰化-芬園（經縣庄）-草屯」公車路線，由彰化客運經營8日上午正式通車，每日8班次。（彰化縣政府工務處提供／吳敏菁彰化傳真）

新闢市區客運17路「彰化-芬園（經縣庄）-草屯」公車路線，由彰化客運經營8日上午正式通車，每日8班次。（彰化縣政府工務處提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣再新闢公車路線，為了滿足縣民往返南投草屯地區的需求，健全芬園地區聯外交通，彰縣府取得南投縣政府的路權同意，新闢市區客運17路「彰化-芬園（經縣庄）-草屯」公車路線，由彰化客運經營8日上午正式通車，每日8班次。

17路公車，往程從彰化站8點50分出發，返程從6點從草屯出發。往程路線行駛彰化市中正路，停靠民生路口，設置53處停靠站點；返程行駛彰化市民生路與光復路，共設置54站

。

票價部分，全票基本票價25元、全程最多79元，半票基本票價則是12元，全程最多39元。

此外，亦規劃1班次17A繞駛彰化市台鳳社區，照顧早上搭乘市區客運1路公車前往彰化市區生活採買之居民，於中午時段可搭乘公車返回社區。

工務處交通運輸科長許僅宜表示，縣內65歲以上長青族享有半價優惠，持長青幸福卡及長青國民旅遊卡，每月1000元補助額度內免費搭乘。

(中時 )