勇奪5次SBL超級籃球聯賽冠軍的璞園，今天在外人的口中宣布參加即將成立的新職籃聯盟，而不是出席參加共好盃籃球賽籌備會的璞園董事長室主任陳信安口中所出，讓外界相當納悶。陳信安表示，球團的確是會參加新職籃聯盟，但仍希望以另一種方式留在SBL。對此，中華籃協要求璞園在下周選秀會前決定去留，不希望璞園腳踏兩條船。

陳信安說，球團決定加入新聯盟就是期盼能看到台灣籃壇有新的變化，畢竟新聯盟有新的遊戲規則，如果不尋求改變，就無法知道台灣籃壇的未來會有什樣的變革。

璞園一方面決定參加新職籃聯盟，另一方面又不想要離開SBL，籃協人士說，璞園想要分成兩隊，一隊打職籃，一隊打SBL，問題是璞園目前只有9名球員，他們有這個能力嗎？

SBL選秀會預定下周三(15日)舉行，中華籃協秘書長李一中強調，SBL向來都以5隊來規劃賽程，即便選秀會也是以5隊來進行，如今璞園決定加入新聯盟，那麼就必須在選秀會前做出是否退出SBL的表態了。

(中時 )