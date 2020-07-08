金大「圖書館小小志工訓練營」讓學童從小培養親近圖書館，善用圖書館各項資源的習慣。（金大提供）

國立金門大學圖書館藏書逾24萬冊，中正國小27名學童走入校園，加入「圖書館小小志工訓練營」，在浩瀚書海裡學習親近書本和服務人群，小朋友在學習心得中寫下：「一個美妙和豐富的學習經驗!」

金大校長陳建民表示，圖書館是知識的寶庫，今年這項活動的規畫以小學生為主，與往年以金大師生及社會大眾為對象不同，目的就是要向下扎根，讓小學生從小培養親近圖書館，善用圖書館各項資源的習慣，同時也為社會散播志工幼苗的小種子。

金大圖書館館長林正士也說明，這項活動有金大圖書館簡介、圖書館功能與圖書分類、志工服務簡介等項目。課程中還安排導覽「金門學圖書特藏中心」、「胡璉將軍圖書特藏室」、「李奇茂美術館」，並讓小小志工們實習圖書加工及操作借、還書機的服務功能。

金大表示，該校圖書館藏書資源相當多元，並對外開放，目前紙本藏書量約為24萬冊，除一般的圖書、期刊、雜誌、電子期刊和資料庫外，更有典藏論文及教師產學合作成果專區可供讀者參考及借閱。縣民皆可憑縣民卡入館，平日開放時間為08：00-21：30，假日開放時間為08：30-17：30，歡迎地方鄉親多多利用。

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