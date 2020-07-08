全球200多名科學家呼籲醫學界重視新冠病毒的空氣傳播感染，並建議修訂相應的防疫指南。美國第一線防疫醫生認為，目前沒有現實的手段可以最大程度防止「氣溶膠」空氣傳染，無論如何改變防控策略，「人類恐怕要做好與新冠病毒長期共存的準備」。

據《美國之音》報導，牛津大學的學術期刊《臨床傳染疾病》(Clinical Infectious Diseases) 刊出239名來自32個不同國家和不同科學領域的科學家公開信，呼籲世界衛生組織(WHO)和其它公共衛生組織關注新冠病毒的第3種傳播途徑：空氣傳播，並且希望提出相應的指導意見。

簽署公開信的科學家認為，漂浮在空氣中的微小、通常被稱為「氣溶膠」(aerosol)的呼吸道顆粒，可能會被附近一定範圍內的他人呼吸進入體內而被病毒感染。

這封由澳大利亞昆士蘭理工大學教授莫勞斯卡（Lidia Morawska）主筆的公開信寫道：「在中短距離（高達數米或一個房間範圍）的『微飛沫』（microdroplet）中吸入病毒的可能性很大，我們提倡使用預防措施來減少這種空氣傳播途徑。」

她表示，科學家已經毫無疑問地證明，這些微飛沫能夠在1至2米範圍內構成風險，從而可能使得1.5米的社交距離規則不夠充分。WHO迄今為止認為新冠病毒主要通過大型的呼吸飛沫傳播，但飛沫從呼吸道飛出後，很快會落到地面上。簽署公開信的科學家認為，WHO淡化和低估了新冠病毒可以通過空氣傳播的風險。

科學家們在信中解釋，近期他們從一項在廣州的餐廳進行的調查中發現，餐廳有來自3個不同家庭的10個人被感染，而餐廳服務員和其他68名顧客都沒有感染。此案的感染分佈與呼出的含病毒氣溶膠的傳播模式一致，因此獲得結論：由於通風不良，新冠病毒的氣溶膠傳播可以解釋新冠病毒病的社區傳播。

不過，WHO專家阿萊格蘭齊（Benedetta Allegranzi）醫生認為，新冠病毒通過空氣傳播的證據無法令人信服，空氣傳播是有可能的，但還沒有明確的證據支持。

賓州聖盧克大學醫院的王海鷹（Hai Ying Wang）醫生說，「氣溶膠最好的防護就是N95口罩，但N95口罩無法久戴，價格太高，要求民眾佩戴N95口罩是不現實的。他表示，無論WHO或任何國家的公共衛生機構如何改變防控策略，恐怕「人類要做好與新冠病毒長期共存的準備」。

(中時電子報)