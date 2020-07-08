人民幣兌美元在岸價（CNY）8日下午16：30收升65點，續創逾3個半月新高，最高見7.0141。

人民幣兌美元在岸價收報7.0176，較上日下午4時30分收報7.0241，升65點或0.09％；較晚上11時30分最後成交價7.013，走弱46點。

離岸價（CNH）早段一度升穿7.02，高見7.013，截至下午5時47分，離岸價報7.02，在岸價報7.0182。

官方8日開出的中間價報7.0207，較上日7.031，升103點子或0.15％，創近4個月新高。

交易員指出，早段風險情緒搖擺，人民幣表現較為反覆；午後A股擴大漲幅，但北向資金流入節奏有所減慢，人民幣僅收小升；短期匯價或在7元關口附近整固，等待更多新的指引。

另有交易員認為，短期看A股漲勢有望延續，中間雖有所反覆，但大方向值得看好，因此人民幣經歷整固之後，有望再次測試7元關口；另外，疫情對美元的提振作用有限，一旦經濟表現向好，美元仍可能承壓，只是中美緊張關係還會擾動匯市神經，需持續關注。

(工商 )