長沙台胞投資企業協會會長林懷等台商，總統大選期間涉嫌辦餐會幫韓國瑜造勢，遭依違反選罷法起訴。台北地院今開庭，林懷的律師強調餐會是例行性尾牙活動，與選舉無關，痛批檢方提出的證據「就像沙灘上的城堡，一沖就散」，有如「港版國安法」。

檢方起訴指出，林懷等人在長沙市台辦經濟處長黃道年、長沙台協會祕書處主任周輝協助下，去年12月11日在長沙華天大酒店舉辦「湖南省台胞返鄉動員投票大會」，每桌1600元宴請560名台商、台生，呼籲大家返台投票給韓國瑜及國民黨。

檢方日前提出補充證據，是餐會現場的錄影，影片中與韓國瑜搭檔選副總統的張善政，與餐會現場連線，在場人員並高喊「總統好」。檢察官稱，影片是在本案起訴後，一名網友「Astom boy」提供給檢方，認為影片足證餐會與總統、副總統候選人有聯繫。

林懷今否認犯罪，辯稱餐會是每年舉辦的台商尾牙，參加者都有繳會費1000至2000元人民幣，得知湖南省其他台商協會也要辦餐會，才決定合併成聯合晚會，開銷大家分攤。

莊垣漳、佟建華、沈斌等被告也強調是例行性餐會，與選舉無關，他們也只有轉發訊息，餐會是應會員要求，才會臨場造勢，並未改變大家投票意向。

林懷的律師則批，檢察官的證據「就像沙灘上的城堡，一沖就散」，起訴指林懷企圖利用餐會賄選，但法律不處罰動機，「否則不就跟港版國安法一樣？」如果說在餐會時表明支持誰就是賄選，恐怕全台灣很多的活動也算賄選，希望這條界限能在本案中釐清楚。

被告方的律師們也都爭執補充影片的證據能力，指餐會只有特定資格的人才能參加，不對外開放，若不能確定「Astom boy」身分，恐有非法側拍的疑慮。

(中時 )