永和分局查獲楊姓犯嫌持有槍枝。（警方提供）

新北市警察局配合警政署執行「全國同步掃黑專案行動」，鎖定轄內幫派組合成員、經常滋事特定對象等，深入蒐證報請新北、台北地檢署指揮偵辦，7月1日迄7日止，檢肅竹聯幫、天道盟及其他幫派組合分子首惡4人、成員30人，查扣改造槍械3枝、子彈299發、各級毒品1296.11公克。

其中，自稱「竹聯幫仁堂明仁會」胡姓主嫌在三峽地區犯下多起暴力滋事案件，造成當地居民惶恐不案，胡嫌常以替人處理糾紛或是看人不爽為由，便率眾追砍被害人，手段極其惡劣殘忍。經三峽警方蒐證完竣，於1日將該犯罪組織首惡及成員共11人檢肅到案，全案依法移送新北地檢署偵辦，胡嫌聲請羈押獲准。

新北市警局表示，本次「全國同步掃黑行動」目的在有效防止幫派分子於暑假期間吸收青少年從事不法行為，對幫派所依附或寄生的不法行業，運用「第三方警政」斷絕金流，瓦解危害治安的黑幫。

(中時 )