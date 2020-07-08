桃園地檢署今年初接獲線報，指有不法集團以進口合法原料方式自行製作一粒眠，並在桃園販售，7月指揮憲警單位搜索位在桃園市楊梅區及龍潭區之製毒工廠，將47歲梁姓主嫌等4人送辦，另扣得第四級毒品硝西泮成品約17公斤、半成品約60公斤、製毒筆記本、化學原料2-氨基-5-硝基二苯甲酮及大批製毒設備。

檢、警調查，梁姓主嫌認販賣毒品可獲暴利，透過國內化工行進口合法化學原料後，再指示旗下莊姓、李姓及吳姓男子等人自行製造合成一粒眠主要原料硝西泮，且為規避警方查緝，不定時更換製毒場所及交通工具。

經專案小組鍥而不捨的過濾比對，最終確認製毒工廠之地點，進而一舉查獲。檢察官訊問梁姓被告等4人後，認梁姓、莊姓及李姓等3名被告涉犯製造第四級毒品罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見，並經法官於3日裁准羈押禁見，另吳姓男子則諭知具保10萬元。

(中時 )